Dann kann Sebastian Kurz den schwierigen Beweis antreten, dass er nicht nur Gegensätze in der Politik vereinen, sondern Spaltungen in der Gesellschaft überwinden kann. ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert

ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert in Wien warnte im Vorfeld vor voreiliger Euphorie. Die grüne Basis "gilt auch hier in Österreich nicht als einfach und berechenbar", sagte Hilpert. Ab Montag könnte dann die neue Regierung ins Amt eingeführt werden. "Dann kann Sebastian Kurz den schwierigen Beweis antreten, dass er nicht nur Gegensätze in der Politik vereinen, sondern Spaltungen in der Gesellschaft überwinden kann."