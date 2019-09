Dass viele Grüne aber auch wirklich gar keine Lust haben, über dieses Thema zu sprechen, ist nachvollziehbar. Von Umfragehoch zu Umfragehoch war die Partei seit der Bundestagswahl gesurft, unterstützt durch grüne Themenhochkonjunktur und angeführt von einer Parteispitze, die den wohligen Duft der Harmonie verströmte. Ob ihre durchaus kunstvoll zelebrierte Wir-mögen-uns-wirklich-Attitüde dabei noch mehr potenzielle Wähler überzeugte als die zweite Nachkommastelle bei der EEG-Umlage, mag empirisch schwerlich nachweisbar sein - klar ist jedoch: Die Grünen hatten sich strategisch bestens eingerichtet in ihrem Raum hermetischer Harmonie. Eine Art politisches Bällebad, ganz in grün, in dem ihnen scheinbar nichts und niemand wehtun konnte.



Bis Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther sich für den Fraktionsvorsitz bewarben. Viele in Partei und Fraktion werteten das als grobe Ungehörigkeit. Ausgerechnet nachdem jüngst die Wahlen in Sachsen und Brandenburg kaum mehr gekannte Dämpfer brachten, drohe das Herausforderer-Duo die grüne Außenwirkung zu beschädigen. Als besonders schamlos empfanden es dabei manche, dass das Duo bei der Fraktionsklausur jüngst in Weimar nichts von seinem Plan erkennen ließ. Aufruhr im Bällebad.