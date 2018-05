Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies die Vorwürfe Özdemirs zurück. "Sie sind nicht wahr, sie sind erfunden", sagte er in München. "Er lügt." Cavusoglu warf dem früheren Grünen-Chef vor, sich damit wichtig tun zu wollen. "Er verliert Einfluss und wird sogar in seiner eigenen Partei diskriminiert. Ich glaube, er will wieder populär, oder zumindest sichtbarer werden." Das sei eine "billige Taktik". Cavusoglu spielte darauf an, dass Özdemir nach seinem Rückzug als Parteichef auch in der Bundestagsfraktion keine Führungsfunktion mehr hat.