Ähnlich wie im Kampf gegen die RAF brauche die deutsche Politik "vom kleinsten Bürgermeister bis Kanzler" Konsens, dass dieser "Spuk" beendet werden müsse. "Wenn wir das im Kopf klar haben, dann ist die Frage der Maßnahmen lösbar." Derzeit werde über die Maßnahmen diskutiert, ohne die Grundfrage geklärt zu haben: "Meint es Deutschland endlich ernst damit, dass man bei uns rechtradikalen Faschismus nicht zulässt und ihn zerschlägt - und zwar mit den Mitteln des Rechtsstaates?"



Die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee Bär (CSU), appellierte an die Menschen in Deutschland, Diskriminierung, Hass und Beleidigung nicht hinzunehmen, sondern "Stopp" zu sagen, zu widersprechen und sich in der Sache auseinanderzusetzen. Wichtig sei "viel mehr" Prävention bereits im Kindergarten und in der Schule. Schon Kinder müssten klar gesagt bekommen, "was sich nicht gehört".