Gleichzeitig hätte man sich aber auch schützend vor Özil stellen und sagen müssen: "Wir reden darüber, dieses Foto war nicht okay - aber Rassismus ist genauso wenig okay", sagte Özdemir. Der AfD und anderen gehe es nicht um die Nationalmannschaft. "Die wünschen sich wahrscheinlich eine Mannschaft, wo alle ihre Vorfahren auf die Schlacht am Teutoburger Wald gegen die Römer zurückführen können", sagte der Grünen-Politiker.



Mehrere AfD-Politiker hatten Özils Fotos im Netz aufgegriffen und kommentiert. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sah den Fall beispielsweise als Beleg, dass die deutsche Politik zur Eingliederung von Migranten gescheitert sei: "Integrations-Träumerei funktioniert nicht einmal bei Fußball-Millionären!" Özil stehe "für die gescheiterte Integration von viel zu vielen Einwanderern aus dem türkisch-muslimischen Kulturkreis". Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch nannte Özil "Islamprofi".



"Das zurückzuweisen hätte ich mir auch gewünscht", sagte Özdemir. Schweden habe das im Fall Jimmy Durmaz "großartig" gemacht. Nach wüsten Beschimpfungen und Drohungen gegen den türkischstämmigen Nationalspieler stellte sich die schwedische Mannschaft hinter Durmaz. In einem Video riefen am Ende alle: "Fuck Racism!"