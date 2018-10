Die Klimakrise betrifft nicht nur die Menschen in Bangladesch oder auf fernen Südseeinseln. Sie trifft alle Menschen - ob arm oder reich, ob am Polarkreis oder am Äquator, auf den Bergen oder in einem Flussdelta. Im Jetzt oder in der Zukunft und zwar von unserer Generation aus gesehen: alle. So gewaltig ist das Problem, und die Krise überholt uns rechts, wie links - ohne das wir überhaupt mit dem Klimaschutz begonnen hätten. Die Auswirkungen sind heftiger und gewaltiger, als es vor Jahren prognostiziert wurde. Es gibt ein krasses Auseinanderklaffen, zwischen dem, was Wissenschaftler sagen, mahnen und aufgrund ihrer Arbeiten befürchten, und dem, was weltweit für den Klimaschutz getan wird.