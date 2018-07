Der DFB muss jetzt beweisen, dass Integration nicht nur gefällige Werbespots und Preisverleihungen sind.

Als sich rassistische Töne in die Debatte mischen, fehlt es an einer deutlichen Verteidigung des Weltmeisters von 2014. Vielmehr stempelt der Manager Oliver Bierhoff nach dem blamablen WM-Aus Özil zum Sündenbock. Alles nicht so gemeint, heißt es am nächsten Tag.



Mit dem Rücktritt von Mesut Özil steht der Verband jetzt vor dem GAU. Özil war dort immer der Vorzeigekandidat im Bereich Integration. Geboren in Gelsenkirchen, dritte Einwanderergeneration und als junger Fußballer entscheidet er sich für die deutsche Nationalmannschaft und nicht für die türkische. Wenn nun ausgerechnet der deutsche Staatsbürger Mesut Özil dem DFB-Präsidenten Rassismus vorwirft, wiegt das schwer und lässt sich nicht einfach wegschieben.