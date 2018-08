Ich glaube (...) nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Außenminister Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas hat davor gewarnt, vom Fall des Fußballstars Mesut Özil Rückschlüsse auf den Stand der Integration von Migranten in Deutschland zu ziehen. "Ich glaube (...) nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland", sagte Maas am Montag in Berlin. Auf Twitter fügte er hinzu, dass es "zahlreiche mindestens genauso wichtige Schicksale" gebe.



Der SPD-Politiker rief alle Seiten zur Mäßigung in der Debatte auf. "Ich glaube alle Beteiligten in der Causa sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben." Maas ergänzte: "Ein Rücktritt wegen rassistischer Anfeindungen ist ein Armutszeugnis für alle. Wir verlieren gerade mehr als einen Topspieler."