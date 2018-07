"Ich habe das deutsche Trikot immer mit Stolz und Aufregung getragen, aber jetzt nicht mehr. Diese Entscheidung zu treffen ist extrem schwierig gewesen, weil ich immer alles für meine Teamkollegen, den Trainer und die guten Fans in Deutschland gegeben habe", so Özil in seiner Erklärung. Allerdings fühle er sich von hochrangigen DFB-Funktionären schlecht behandelt: "Aber wenn hochrangige DFB-Offizielle mich so behandeln, wie sie es getan haben, meine türkischen Wurzeln ignorieren und mich egoistisch in politische Propaganda einbeziehen, dann ist es genug."