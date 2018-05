Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und der türkische Präsident Erdogan in London Quelle: dpa

Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben kurz vor der WM-Nominierung den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Im Rahmen von Erdogans dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien überreichten die Nationalspieler Trikots ihrer Vereine FC Arsenal bzw. Manchester City.



Erdogans Partei AKP veröffentlichte Fotos des Treffens, an dem auch der Cenk Tosun vom FC Everton teilnahm, bei Twitter. Auf Gündogans Trikot steht: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten." In der Türkei lässt Erdogan am 24.Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten.