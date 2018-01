Beim Anschlag in Barcelona und der vereitelten Attacke in Cambrils rund 100 Kilometer südwestlich der katalanischen Metropole starben insgesamt 15 Menschen. In Cambrils wurden zudem fünf Terroristen auf der Flucht erschossen. Es gab mehr als 120 Verletzte, darunter 13 Deutsche. 43 Verletzte wurden am Dienstag noch in Krankenhäusern behandelt, wie die stellvertretende Regierungschefin Soraya Saéz de Santamaría erklärte. "Einige befinden sich noch in kritischem Zustand", sagte sie.