US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Sie sollen am Montag verkündet werden. Gleichzeitig stellte Trump in Aussicht, die Sanktionen wieder aufzuheben. Dafür müsse die Führung in Teheran sich aber dauerhaft dazu verpflichten, keine Atombombe zu bauen. "Wenn sie dem zustimmen, werden sie ein wohlhabendes Land haben", sagte Trump vor Journalisten. "Sie werden so glücklich sein, und ich werde ihr bester Freund sein. Ich hoffe, dass das passiert", sagte der US-Präsident.