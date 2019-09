Angela Merkel reist im September nach China. Archivbild

Kurz vor Beginn der Chinareise von Angela Merkel haben Anführer der Proteste in Hongkong sie um ein Treffen gebeten. In einem offenen Brief, der der "Bild"-Zeitung vorliegt, warnt der bekannte frühere Studentenführer Joshua Wong vor einer Eskalation der Gewalt.



In dem offenen Brief sprechen die Protestführer Merkel auf ihre DDR-Vergangenheit an. Da sie aus erster Hand Erfahrungen mit diktatorischen Regimen habe, könne sie sich in die Situation der Protestler hineinversetzen. Merkel will am 5. September nach China reisen.