Donald Trump, Präsident der USA. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Im Streit mit den Demokraten über die Offenlegung seiner Finanzen hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage erlitten. Ein Bezirksgericht in New York wies die Bemühungen Trumps und seiner Familie ab, die Herausgabe von Bankunterlagen an den US-Kongress zu unterbinden. Trump und seine Familie wollten eine einstweilige Verfügung erwirken.



Erst am Montag hatte ein Gericht in einem ähnlichen Fall gegen Trump entschieden. Trumps Anwälte können aber in beiden Fällen Berufung einlegen.