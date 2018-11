Polizei-Kontrolle in Freiburg.

Sechs Wochen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Polizei ihre Präsenz in der Stadt deutlich ausgeweitet. In der Nacht startete sie ihre erste großangelegte Kontroll- und Fahndungsaktion.



Mehrere hundert Polizisten überprüften die ganze Nacht an zahlreichen Stellen in der Stadt Personen und Fahrzeuge. Es gab mehrere Festnahmen. Solche Razzien und Kontrollen werde es künftig regelmäßig geben, sagte Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger.