US-Außenminister Rex Tillerson mahnt Ankara. Quelle: Gustavo Ferrari/dpa

Die türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen im Norden Syriens lenkt aus Sicht der USA vom gemeinsam vereinbarten Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat ab. Darauf habe er die Regierung in Ankara hingewiesen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson.



Das Hauptziel des Engagements der NATO-Partner USA und Türkei in dem Bürgerkriegsland sollte die Niederschlagung des IS bleiben, sagte Tillerson. Am Donnerstag werde er in Ankara mit der türkischen Führung darüber sprechen.