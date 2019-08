Syrische Soldaten setzen ihre Offensive fort.

Quelle: -/XinHua/dpa

Nach dem Vormarsch im letztem großen Rebellengebiet Idlib haben Syriens Regierungstruppen ihren Belagerungsring um einen türkischen Beobachtungsposten enger gezogen. Die Assad-Kräfte seien in die umliegenden Dörfer eingerückt, meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



In dem eingekesselten Gebiet halten sich demnach auch Rebellen auf. Die Türkei unterstützt in dem Bürgerkrieg die Rebellen und richtete Beobachtungsposten ein, denen die syrische Armee nun sehr nahe kommt.