VW investiert eine Milliarde Euro in Indien. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Der Volkswagen-Konzern will eine Milliarde Euro in Indien investieren. Die Leitung des Projekts soll die Tochterfirma Skoda übernehmen. Bis zum Jahr 2025 sollen die Marken VW und Skoda in Indien einen gemeinsamen Marktanteil von bis zu fünf Prozent erreichen.



Bis 2020 will Skoda in Indien einen neuen Mittelklasse-Geländewagen bauen. Ebenfalls bis 2020 soll mit der Produktion weiterer VW- und Skoda-Modelle begonnen werden. In einem Ingenieurzentrum sollen bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen.