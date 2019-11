Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Die Türkei steht laut den USA kurz davor, in Nordsyrien einzurücken. Für die mit den USA alliierten kurdischen Kämpfer bedeute dies Unsicherheit, denn US-Soldaten "werden nicht länger unterstützen oder in die Operation involviert sein", sagte Pressesprecherin Stephanie Grisham.



Nach einem Telefongespräch zwischen den Präsidenten Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan werde die Türkei die von den USA und den Kurden gefangenen IS-Kämpfer in Gewahrsam nehmen.