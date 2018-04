Türkische Offensive in Nordsyrien. Quelle: Str/AP/dpa

Bei der türkischen Offensive gegen die kurdische Miliz YPG in Nordwestsyrien sind sieben türkische Soldaten getötet worden. Alleine fünf Soldaten seien bei einem Angriff der YPG auf einen türkischen Panzer ums Leben gekommen, berichtete die kurdische Nachrichtenseite Rudaw unter Berufung auf das türkische Militär.



Es handelt sich demnach um die bisher höchste Zahl türkischer Todesopfer an einem einzigen Tag in dem Konflikt. Die türkische Offensive dauert bereits rund zwei Wochen an.