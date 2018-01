Das türkische Innenministerium gab unterdessen bekannt, dass 24 Personen wegen Terrorpropaganda bezüglich der Offensive "Olivenzweig" festgenommen worden seien, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Erdogan hatte Kurden in der Türkei am Sonntag davor gewarnt, auf den Straßen gegen die Militäraktion zu protestieren. Die Polizei löste Proteste in Ankara und Istanbul auf, mindestens zwölf Demonstranten in Istanbul wurden festgenommen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um eine andere Demonstration in der Hauptstadt Ankara zu beenden.