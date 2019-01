Quelle: dpa

Thomas Doll ist neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Hannover 96. Das bestätigte der Verein am Sonntagabend. Der 52-Jährige wird Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Andre Breitenreiter.



Doll war bis zum August 2018 fünf Jahre lang bei Ferencvaros Budapest tätig. Mit dem ungarischen Spitzenklub wurde er 2016 Meister und dreimal Pokalsieger (2015, 2016, 2017). In der Bundesliga coachte er den Hamburger SV und Borussia Dortmund.