Braunkohletagebau in der Lausitz. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland tritt heute der internationalen Allianz für den Kohleausstieg bei. "Der Kohleausstieg ist ein zentraler Baustein für den weltweiten Klimaschutz", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze anlässlich der am Rande des UN-Klimagipfels in New York geplanten Verkündung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Wenn ein großes Industrieland wie Deutschland sich von Atom und Kohle verabschiede, sei das auch ein starkes Signal für andere Teile der Welt, sagte die SPD-Politikerin.