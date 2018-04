Macron wird auch vor dem US-Kongress sprechen. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron beginnt am Dienstag offiziell seinen Staatsbesuch in den USA. Er ist der erste Gast in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, für den es diese diplomatische Ehre gibt. So wird es beispielsweise ein Staatsbankett für Macron geben.



Am Montag stand für Macron ein privates Dinner zu Beginn des dreitägigen Aufenthalts auf dem Programm. Am Dienstag wird unter anderem der Syrien-Konflikt Thema der Gespräche im Weißen Haus sein.