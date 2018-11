... hat insgesamt zugenommen. Dabei werden die Katendaten per Trojanerangriff oder Phishing-Mails erbeutet. So trudelt dann eine Mail ein, der Internet-Provider brauche eine Sicherheitsabfrage. Hinterlegt seien die Kreditkartendaten. Die müssten zum Abgleich noch einmal eingegeben werden. Zu viele Menschen fallen darauf herein. Noch übler ist es, wenn die Verbindung zum Bankenrechenzentrum abgehört oder umgeleitet wird, und Online-Kriminelle so an die Daten kommen.