Ein Feuerwehrauto in Berlin. Symbolbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Angesichts des Großbrandes in Paris haben deutsche Feuerwehrvertreter auf einen Mangel an Personal hingewiesen. "Jede zehnte bis fünfzehnte Stelle bei den Berufsfeuerwehren ist derzeit unbesetzt." Das sagte der Sprecher der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, Tobias Thiele, der "FAZ".



Bei mehr als 30.000 Berufsfeuerwehrleuten in Deutschland ergebe sich eine Lücke von bis zu 3.000 Einsatzkräften. Es gebe zwar genügend Bewerber, "doch zu wenige bringen die nötigen Fähigkeiten mit", sagte Thiele.