Nach Russland ist Kanada das zweitgrößte Land der Erde. Das bedeutet: Kanada ist ganze 28 Mal größer als Deutschland, hat aber nicht mal halb so viele Einwohner – genauer: 36 Millionen. Größte Stadt des Landes ist Toronto mit über 2,5 Millionen Einwohnern. Offizielle Amtssprachen sind Englisch und Französisch.



Staatsoberhaupt der parlamentarischen Monarchie ist immer noch Großbritanniens Königin Elisabeth, vertreten durch Generalgouverneurin Julie Payette. Einer von fünf Kanadiern ist "foreign-born", also nicht in Kanada geboren – mehr als in jedem anderen G7-Staat. Kanada nimmt jährlich etwa 300.000 Einwanderer auf und "begrüßt" sie in so genannten "Welcome Centers".



(Quelle: Anna-Maria Schuck, Toronto)