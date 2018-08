In Berlin hatten am Freitag erneut zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremisten und Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Nach einer Demonstration mit rund 5.000 Teilnehmern am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln versammelten sich am Freitag rund 1.000 Demonstranten vor der Landesvertretung Sachsens in Berlin-Mitte.



Derweil hat der suspendierte sächsische Justizbeamte, der den Haftbefehl des Irakers abfotografiert und weitergeben hatte, ein Jobangebot bei der AfD bekommen. Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple bot dem Mann eine Stelle an. Der Betreffende könne sein Team im baden-württembergischen Landtag verstärken, sagte Räpple der Deutschen Presse-Agentur. Nun prüft die Justiz den Vorgang.