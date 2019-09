Hassan Ruhani bei der UN-Generalversammlung.

Quelle: Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa

Nach monatelanger Zuspitzung der Krise in der Golfregion hat Irans Präsident Hassan Ruhani eine Friedensinitiative gestartet. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung lud er alle Anrainerstaaten der wichtigen Straße von Hormus zur gemeinsamen Konfliktlösung ein. Die USA will er dabei ausgrenzen, solange diese ihre Sanktionen gegen den Iran aufrecht erhalten. "Man verhandelt nicht mit einem Feind, der versucht, Iran mit den Waffen des Elends, des Drucks und der Sanktionen in die Knie zu zwingen", sagte Ruhani.



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) betonte dagegen, dass "der einzige Weg in Richtung Entspannung" Gespräche zwischen den USA und dem Iran seien.