Eine Pro-Einwanderer-Demonstration in den USA. Symbolbild

Bei Razzien im US-Staat Mississippi hat die Polizeibehörde ICE Einwanderer ohne gültige Papiere festgenommen. Die etwa 680 Menschen hätten dort in landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet, teilte die Behörde mit.



Den Betroffenen droht nun die Abschiebung. US-Präsident Donald Trump will die illegale Einwanderung eindämmen. Die Behörden gehen nun verstärkt gegen Menschen vor, die illegal ins Land gekommen waren. In den USA leben laut Schätzungen etwa elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere.