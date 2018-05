Straßenkünstler können auch eine feste Spendensumme festlegen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Straßenmusiker in London können sich künftig bargeldlos belohnen lassen. Bürgermeister Sadiq Khan stellte ein neues Bezahlsystem für die Künstler in der britischen Hauptstadt vor. Künstler, die sich an dem Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma iZettle beteiligen, bekommen Spenden künftig mittels Smartphone oder Geldkarten mit Funkchip.



Die Straßenmusikerin Charlotte Campbell hat das System zwei Wochen lang getestet - und ein "deutlich" höheres Spendenaufkommen beobachtet.