Mikroplastik findet sich in den Tiefen der Meere - und in unzähligen Hygiene- und Pflegeprodukten wie Peelings, Gesichtsreiniger, Cremes und Make-up. Weil dies auf der langen Liste an Inhaltsstoffen nicht immer sofort ersichtlich ist, lohnt es sich, im Geschäft oder beim Hersteller nachzufragen. Wer auf Nummer sicher gehen will, steigt auf zertifizierte Naturkosmetik um. Der BUND-Einkaufsratgeber gibt Auskunft darüber, in welchen Kosmetikprodukten sich Mikroplastik und andere Kunststoffe verstecken.