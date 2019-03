Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die SPD davor gewarnt, Steuergeld für soziale Wohltaten ohne Rücksicht auf die Kassenlage auszugeben. "Der Versuch, sich die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler durch die übermäßige Verteilung von Geld zu erkaufen, ist nicht besonders empfehlenswert", sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse".



Statt in Sozialprojekte solle lieber in die Infrastruktur, Forschung, Bildung und Sicherheit investiert werden, so Brinkhaus.