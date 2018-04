Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine stabile Regierung. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

CDU-Chefin Angela Merkel beharrt für die Gespräche über eine mögliche Koalition mit der SPD strikt auf dem Ziel einer stabilen Regierung. "Das heißt, nicht mit wechselnden Mehrheiten abzustimmen", sagte die Bundeskanzlerin nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. "Alles andere wäre aus Sicht der CDU kein Erfolg von Sondierungsverhandlungen."



Daneben müsse in den Gesprächen "Einigkeit in bestimmten Sachfragen" erzielt werden. Die SPD hält auch eine Minderheitsregierung für möglich.