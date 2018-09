Feucht, warm, fast tropisch könnte man das Klima nennen. Auf der Wiesn kann es bis zu zehn Grad wärmer sein als sonst in der Stadt; die Luftfeuchtigkeit liegt ein Drittel höher, wie der Bonner Meteorologe Karsten Brandt bei Messungen herausfand. Zu zwei Dritteln heize die Masse an Gästen selbst das Klima auf. Lichter, Fahrgeschäfte, Hendl-Bratereien und Küchen tun ihr Übriges. Zu Spitzenzeiten braucht die Wiesn so viel Energie wie eine Kleinstadt.