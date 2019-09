Allein für Übernachtungen gaben die auswärtigen Festgäste insgesamt rund 505 Millionen Euro aus. Stadt München

Hotels sind demnach die größten Profiteure. In den Festzelten und Fahrgeschäften auf der Wiesn ließen die Besucher 2018 442 Millionen Euro - aber "allein für Übernachtungen gaben die auswärtigen Festgäste nochmals insgesamt rund 505 Millionen Euro aus", teilte die Stadt mit. Mehr als eine Million Besucher übernachten in Hotels und Pensionen. "Die Gäste bleiben in der Regel zwei, drei Tage", sagt Frank-Ulrich John, Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Rund 450 Häuser mit 80.000 Betten bietet die Stadt. An den Wiesn-Wochenenden sind sie fast komplett ausgebucht. Weil sich die Zimmerpreise nach Angebot und Nachfrage richten, wird die Wiesn auch für die Hoteliers zum Fest: Da könnten sich die Preise durchaus verdoppeln, sagt John.