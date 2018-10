Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Insgesamt wurden 924 Straftaten erfasst und damit weniger als 2017 (1.014). Trotz des Anstiegs der Besucherzahlen gingen nach Angaben des Polizeipräsidiums München Drogendelikte, Sexualdelikte und Taschendiebstähle zurück. Körperverletzungen blieben in etwa auf Vorjahresniveau, einen leichten Anstieg gab es hingegen beim Widerstand gegen Polizeibeamte. Bislang wurden 20 entsprechende Taten begangen, im Vorjahr waren es 19. Insgesamt 15 Beamte wurde verletzt. Ende September starb ein 58-jähriger Wiesnbesucher in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Bierzelt. Ein Tatverdächtiger wurde am Folgetag festgenommen.