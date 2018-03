In Deutschland heftig umstritten ist ein geplantes Sicherungssystem für Sparguthaben. Deutsche Banken befürchten, am Ende könnten sie für in Schieflage geratene Institute in anderen EU-Ländern haften. Und der Bundeshaushalt für das laufende Jahr muss möglichst zügig ausgearbeitet und vom Parlament verabschiedet werden. Die Union wird von Scholz verlangen, dass er die von Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) geschaffte "Schwarze Null" verteidigt, also keine neuen Schulden macht. Daran wolle seine Partei festhalten, sagt Scholz im "Spiegel": "Das gilt auch für uns." Diese Haltung wird ihm an der eigenen SPD-Basis aber nicht nur Freunde machen - hier wird die "Schwarze Null" als Fetisch des politischen Gegners gesehen.