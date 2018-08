Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem EU-Gipfel spitzt sich der Asyl-Streit in der Union weiter zu. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) versucht unter hohem Zeitdruck, Abkommen mit anderen EU-Staaten zu schließen. "Eine Partei muss sich immer auf Neuwahlen vorbereiten", sagt Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in der ZDF-Sendung "Was nun?".



Gleichzeitig sieht der Finanzminister Hoffnung für eine Schlichtung. Der Asylstreit in der Union sei "sehr ernst", aber er betonte: Am Ende werde es wohl doch noch gelingen, sich zusammenzuraufen.