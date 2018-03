Olaf Scholz sieht, dass die Groko-Debatte die SPD zusammenführt. Quelle: Christian Charisius/dpa

Sein Versprechen beim Amtsantritt in Hamburg vor sieben Jahren, war ein echter Scholz: Er wolle die Stadt "ordentlich regieren". Nicht mehr und nicht weniger. Wo andere mit emotionalen Auftritten versuchen Herzen zu wärmen, ist Scholz‘ Mantra der nüchterne Appell an die Vernunft. In der Kaufmannsstadt schafft man es so zum Ersten Bürgermeister. Hier zählen Solidität, Pragmatismus und mit Geld sollte man auch umgehen können. Olaf Scholz hat in vielen Punkten geliefert. Dass er nun Bundesfinanzminister wird, ist durchaus folgerichtig.