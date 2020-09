Der Bundesfinanzminister und ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, hat sich im ZDF "superglücklich über das Ergebnis" gezeigt. Die SPD werde auch in Zukunft weiter in Hamburg regieren. Das sei ein Zeichen, dass die SPD auch gewinnen könne, sie müsse bereit sein, um die Führung zu kämpfen.



Mit Sorge blickt Scholz auf die Polarisierung in der Gesellschaft: "Unsere Gesellschaft driftet auseinander. Viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft, deshalb müssen wir für einen robusten Sozialstaat sorgen."