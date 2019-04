Eine Junkers Ju 52 «Tante Ju» fliegt über Hamburg. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Lufthansa schiebt ihr Oldtimer-Flugzeug Ju 52 ins Museum. Die 83 Jahre alte Maschine mit der historischen Kennung D-AQUI soll in einem noch nicht genannten Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie der Dax-Konzern in Frankfurt bekanntgab. Bis dahin bleibt das Flugzeug in einem Hangar in Hamburg.



Zuvor waren bereits die Passagierflüge mit dem "fliegenden Denkmal" gestoppt worden, nachdem im August 2018 eine mit 20 Menschen voll besetzte Schwestermaschine abgestürzt war.