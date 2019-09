Dass ein Schaden entstanden ist, scheint uns jedenfalls nicht so offenkundig. Richter Michael Neef

Er sicherte zu, alle bisherigen Urteile zu möglichen Entschädigungen für Dieselfahrer miteinzubeziehen. Die Kammer werde in den kommenden Wochen "sorgfältig prüfen", inwiefern den VW-Kunden Schaden entstanden sei.



Gegen mögliche Ansprüche könnte etwa sprechen, dass ein Schaden durch manipulierte Abgaswerte nicht "zutreffend vermittelt" worden sei, so Neef. "Immerhin wurden die Fahrzeuge in der großen Zahl der Fälle weiter genutzt." Ob also die Abgas-Software oder erst die anschließenden Diesel-Fahrverbote einen Schaden hervorgerufen hätten, sei noch nicht geklärt. "Dass ein Schaden entstanden ist, scheint uns jedenfalls nicht so offenkundig."