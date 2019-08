Zugleich äußerte der Senat massive Zweifel am Vorgehen des Kartellamts: An der Rechtmäßigkeit der Anordnungen der Behörde habe er "schon auf der Grundlage einer bloß summarischen rechtlichen Prüfung ernstliche Zweifel". Selbst wenn die beanstandete Datenverarbeitung gegen Datenschutzbestimmungen verstoße, liege darin nicht zugleich ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.



Facebook muss damit die Entscheidung des Kartellamts weiter nicht umsetzen. Über den ursprünglichen Beschluss der Wettbewerbshüter selbst wird in einem anhängigen Beschwerdeverfahren vor dem OLG entschieden. Ein Verhandlungstermin sei dort aber noch nicht bestimmt, hieß es weiter.