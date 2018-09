Entscheidung im Streit um «Ballermann»-Party vertagt. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Oberlandesgericht München hat eine Entscheidung im Streit um eine mögliche Markenrechtsverletzung bei einer "Ballermann"-Party vertagt. "Das wollen wir uns noch einmal durch den Kopf gehen lassen", sagte der Vorsitzende Richter.



Die Betreiberin der früheren Diskothek "Nachtschwärmer" in Cham in der Oberpfalz wehrt sich dagegen, für eine "Ballermann"-Party zu zahlen. Ein Ehepaar hat sich die Rechte an Begriffen wie "Ballermann" oder "Ballermann 6" patentieren lassen.