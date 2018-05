Was war geschehen? Im April 2018 hatte das OLG Schleswig entschieden, gegen den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten zwar einen Auslieferungshaftbefehl zu erlassen, so wie es die Generalstaatsanwaltschaft beantragt hatte, diesen aber außer Vollzug zu setzen. Carles Puigdemont kam unter Auflagen frei. Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro.