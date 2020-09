Dabei hängen die Aktienkurse beider Unternehmen voneinander ab. Porsche ist Teil der VW-Holding und hält einen Großteil der Aktien. VW und Porsche, das sind zwei Unternehmen, die seit Jahrzehnten geprägt sind durch interne Personalwechsel und die Einflussnahme der Familie Piëch.



So eine Marktmanipulation ist ein schwerer Vorwurf. Das bedeutet, dass wichtige Informationen von Verantwortlichen bewusst zurückgehalten werden, um den Aktienkurs zu beeinflussen. In diesem Fall ging es um die Betrugssoftware, mit der die Abgaswerte der Diesel-Autos manipuliert wurden. Ausgerechnet in den USA, einem Land, in dem vor Gericht um sehr viel Geld gestritten wird.