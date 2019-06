Auch in seiner zweiten Karriere im ZDF seit 2008 und als Geschäftsmann für Torwart-Förderprogramme trieb ihn sein Ehrgeiz an. Nach anfänglicher Kritik gelang ihm die Wandlung vom verbissenen Profi zum gelassenen Experten. So gibt er sich auch in Bezug auf seine dritte Karriere. Vom 1. Januar 2020 an soll er im Vorstand des FC Bayern eingearbeitet werden, um sukzessive die Nachfolge von AG-Chef Karl-Heinz Rummenigge anzutreten, der Ende 2021 abtreten wird.