John Coates bei einem früheren Besuch in Tokio. Archivbild Quelle: Kimimasa Mayama/EPA/dpa

Für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 müssen sich die Organisatoren auch auf die Gefahr durch Naturkatastrophen einstellen. Das forderte IOC-Vizepräsident John Coates. Der Vorsitzende der Koordinierungskommission für die Spiele 2020 befindet sich zu einem Inspektionsbesuch in der japanischen Hauptstadt.



Die massiven Schäden in diesem Sommer in Japan durch schwere Regenfälle, Taifune und ein Erdbeben zeigten, wie wichtig Maßnahmen gegen potenzielle Katastrophen seien, sagte Coates.