IOC-Chef in Nordkorea. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Das Internationale Olympische Komitee hat die diplomatischen Bemühungen um Nordkorea mit einem Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach fortgesetzt. Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und 2022 in Peking. Nordkorea hatte in der Vergangenheit öfter darauf verzichtet, Sportler zu entsenden.



Bei seinem Besuch habe er auch Machthaber Kim Jong Un getroffen, berichtete der IOC-Chef. Nach einem offiziellen Termin hätten sich die beiden noch ein Fußball-Spiel angeschaut.